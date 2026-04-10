Una novela histórica
En los albores del Siglo XX, un periodista decide reconstruir la historia de Martín Aquino, el matrero más legendario e incomprendido del Uruguay. A medida que viaja por pueblos, pulperías y campos, descubre que la figura de Aquino entreteje miedo, admiración y mitología. Los testimonios se contradicen, las autoridades ocultan información y los paisanos repiten historias en que la verdad y la fantasía conviven. ¿Fue un asesino frío, un perseguido político o un hombre arrastrado por su propio destino? Pacheco compone un mosaico vibrante de un misterio aún vigente.
* Tras las huellas de Martín Aquino, de Carlos Pacheco. Sudamericana, 240 páginas.
