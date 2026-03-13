Mariana Alanís: hilos del alma

Desde hace unos meses Mariana Alanís ensaya con un mantón de Manila, que de manera metafórica es un mapa de historia y gestos, a partir del cual creó su espectáculo Hilos del alma. La pieza fue distinguida por la Intendencia de Montevideo dentro del programa de Fortalecimiento de las Artes y recibió apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) en las etapas de creación. “Hilos del alma tiene dos elementos interesantes que se complementan. Por un lado, está lo espiritual del concepto del alma, que nos trae un mundo subjetivo e intangible. Es aquello que llevamos con nosotros, pero que no sabemos definir exactamente, quizá viene de otra vida. Por otro lado, está el hilo como material, algo tan sensible que al entrelazarse, se fortalece. Se trata de entretejer memorias de distintas almas que se reconocen en un ser, con vivencias que se pueden guardar en una prenda de vestir. El mantón de Manila, tan hermoso en el baile flamenco, es el gran protagonista de este viaje. En él se enmarca mucha simbología —la seda natural, el bordado a mano, los flecos—, así como historias, memorias y danza”, compartió.

Durante el proceso de creación, Mariana reunió a un equipo de músicos, iluminadores, costureras y amigos que aportaron enseñanzas, opiniones y confianza. “No bailo sola. En cada paso me acompañan las que lloraron, las que cantaron, las que bordaron, las que me habitan. Esta danza son hilos del alma. (…) Me siento acompañada, contenida. Todo lo que hago es para compartir. Es energía que se recicla y renace en mí una mejor artista, y sobre todo, una mejor persona”.

Su experiencia como profesora de expresión corporal y flamenco desde 2009 también alimenta la partitura escénica de su espectáculo. En ese sentido, la artista expresó: “siempre fui de observar, escuchar e interesarme por lo que me dicen, por lo que me aconsejan. Si se toman el tiempo es porque quieren verte crecer, quieren lo mejor para vos, y en ese sentido tengo la capacidad de tomar ese lugar con las personas que me rodean y realmente ha sido muy enriquecedor: me ha potenciado. En el espectáculo hay material de muchos años de estudio, por eso no puedo decir que esto es solo mío, sino de todos los que me vieron, confiaron y dijeron: ‘seguí, Mariana, hacé esto o lo otro’. Es de todos mis maestros, mis amigos y por supuesto, mi familia, que toda la vida me impulsó e hizo hasta lo imposible para que siguiera adelante con el arte”.

Hilos del alma se estrenó el pasado 7 de marzo en la sala Espacio Teatro y las funciones se extienden casi hasta fin de mes.

Mariana Alanís, nacida y formada en Montevideo, también dirige desde 2016 Estudio Maita, dedicado a la formación, la producción y la dinamización del arte del flamenco. Es una escuela, residencia creativa y plataforma de encuentro para las actuales generaciones y para las que están por venir. “Recuerdo ser una niña que siempre amó bailar y tuve la suerte de encontrar una maestra que creyó en mí y me enseñó a honrar la danza desde el respeto, la constancia, el estudio y el compromiso. Eso marcó todo mi trayecto hasta el día de hoy, en que se convirtió en mi profesión. (…) Desde los cinco años pedía que me llevaran a bailar y no paré desde entonces. Siempre tuve una gran pasión y determinación por la danza, y aunque no es un camino fácil, cada vez la vivo con más ganas y compromiso: si no bailo, me muero. En el flamenco, cuanto más se aprende, más se siente que se sabe muy poco. Así se convierte en algo infinito, eterno y muy entretenido”.

Lo peculiar es que llegó al flamenco de forma casual y terminó convirtiéndolo en su devoción. Al día de hoy, pese a los años de trayectoria, aún se siente como “una aprendiz incansable”. Últimamente, viajó a Andalucía para estudiar y en la actualidad es convocada como intérprete y jurado en circuitos internacionales. En febrero se presentó junto a Gipsy Kings de André Reyes durante el 52° Festival Internacional de Folklore en Durazno. Hoy es miembro de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza (CIAD) y de la organización Arte Senza Frontiere.

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