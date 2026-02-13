Lo que empezó como un ejercicio íntimo de escritura terminó convirtiéndose en una gira internacional. Micaela Álvarez, licenciada en Pedagogía, maestra rural y escritora residente en Capilla del Sauce, Florida, llevó su primera novela, Now es cuando, a Argentina, Inglaterra y España. Las embajadas uruguayas en estos países apoyaron la iniciativa. El primer destino diplomático en recibirla fue el de Buenos Aires. De allí viajó a Londres, donde estuvo el 22 de enero, y luego a Madrid, el 5 de febrero. “Estar allí, viviendo las presentaciones, hace que todo cobre otra dimensión. A veces me freno y pienso: wow, realmente lo hice. Además, surgieron cosas inesperadas y hermosas, como la invitación del Saint Gabriel’s College en Londres para conversar con chicos de 15 y 16 años. Ese tipo de encuentros me emocionan, porque ahí es donde las historias alcanzan nuevos lectores y nuevos puentes. Más que una gira, lo estoy viviendo como una mezcla de sueño cumplido, gratitud y confirmación de que animarse vale la pena”.

El recorrido de Micaela hasta este momento no fue lineal. A lo largo de su vida, desempeñó distintos trabajos. Fue promotora, empleada rural y trabajadora de supermercado, mientras que la escritura se abría paso como una necesidad personal. La lectura también es una fuente central de su proceso creativo. “Creo que desde muy chica ya tenía esa sensación de querer ‘comerme el mundo’, una necesidad constante de ir por más, de no quedarme solo con lo que conocía. Siempre quería descubrir qué había más allá, cruzar mis propios límites. Y, la verdad, siento que eso no cambió. Esa Micaela sigue conmigo. Sigo siendo curiosa, sigo haciéndome preguntas, sigo buscando historias. El mundo es tan amplio que me cuesta conformarme con lo cercano cuando sé que afuera hay tanto por conocer. Esa inquietud es, justamente, la que me impulsa a escribir, a viajar, a crear proyectos y a animarme a contar mis propias historias”.

Hoy, Micaela elige las novelas románticas, un género con el que conecta de manera íntima y que le permite unir emoción, identidad y paisaje. “Con el tiempo, mi camino como autora se vuelve también una búsqueda de voz propia: escribo desde el interior, desde lo rural, desde historias que pocas veces ocupan el centro de la literatura juvenil. Ese recorrido me lleva a desarrollar y visibilizar el gaucho romance, un subgénero que cruza romance, tradición y cultura rioplatense, y que marca mi identidad como escritora”.

En octubre de 2023, Micaela creó la librería virtual CAP Libros, con el sueño de que los libros lleguen a todos los rincones de Uruguay. A partir de esa iniciativa, en febrero de 2024 impulsó el proyecto honorario Un viaje a través de la lectura, una propuesta multicultural que promueve la lectura y las expresiones artísticas en distintas localidades del interior, convencida de que la cultura puede tender puentes y transformar comunidades. “Hoy mi recorrido se construye desde la autogestión, la cercanía con los lectores y la convicción de que las historias del campo también merecen ser contadas. Escribir no solo es mi vocación: es mi manera de darle sentido a lo vivido y de abrir camino para nuevas voces”.

Actualmente, Micaela trabaja como maestra unidocente rural, acompañando a niños y comunidades del interior. Está en contacto diario con el campo, territorio que nutre su escritura y se convierte en el corazón de las historias que cuenta.

De todo el camino recorrido, le llena de orgullo haberse animado a caminar hacia sus propósitos. “A veces, en el fondo, todavía me cuesta creer que soy capaz de todo lo que voy logrando, de cada proyecto, cada presentación, cada paso. Entonces, cada meta cumplida es también una pequeña confirmación personal. Pero, sin dudas, lo que más me emociona es cuando la novela llega a los lectores y los ‘afecta’ de alguna manera. Cuando me escriben para contarme lo que sintieron, cómo se vieron reflejados. Eso es increíble. Al final, más que los logros externos, lo que realmente pesa es esa conexión”.

Su novela juvenil Now es cuando está protagonizada por Jane De Mattos, quien con 17 años y una vida que parece venirse abajo tras la muerte de su padre, se convierte en cabeza de familia. En ese proceso debe lidiar con la depresión de su madre, las responsabilidades del campo y el cuidado de dos hermanas menores, Clarisse y Emma. En el pequeño pueblo donde vive, la tranquilidad se ve amenazada por la ausencia y la incertidumbre. Más en