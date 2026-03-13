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El País Paula Moda

Moda Italiana

Tras el paso de las grandes firmas por Milán, las tendencias para los próximos fríos se van acentuando. Abrigos largos, pieles, encajes, superposición, volumen y movimiento dominaron las pasarelas.

Clara Avellino
13/03/2026, 10:12
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A model presents a creation for Dolce &amp; Gabbana during the womens's ready-to-wear Fall/Winter 2026 collection fashion show as part of the Milan Fashion Week, in Milan on February 28, 2026. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
MIGUEL MEDINA/AFP fotos

Dolce & Gabanna

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Stefano y Domenico demostraron que la identidad es el máximo lujo. Inspirada en la Italia barroca, Sicilia funcionó como emoción, el negro como fuerza y el encaje como intimidad; en un desfile que fusionó sensualidad, artesanía y funcionalidad.

Fendi

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La primera colección de Maria Grazia Chiuri para la maison, fue una declaración de valores, intenciones y deseos compartidos. Elegancia depurada con mirada contemporánea: sastrería precisa, pieles trabajadas, encajes y estampados sobrios, en una paleta de colores que reafirma el lujo silencioso como declaración de poder.

Diesel

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El desfile sacó a la luz un registro vivo de la identidad y evolución de la marca desde 1978, en una celebración visual y táctil muy propia, bajo la dirección creativa de Glenn Martens.

Ferragamo

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El diseñador Maximilian Davis se inspiró en los orígenes artísticos y culturales de la firma en la década de 1920, en Italia. A través de su perspectiva contemporánea, reinterpretó la disciplina utilitaria y la elegancia de la libertad, mezclando técnicas históricas, siluetas modernas y texturas experimentales.

Giorgio Armani

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Maestría intacta, trajes fluidos pero definidos, colores nocturnos como gris, azul y salvia, iluminados por el blanco y un toque de bordeaux, todo se asocia a una elegancia atemporal que demuestra que el verdadero lujo sigue estando en el equilibrio y la calma. Con esta colección, la sobrina del legendario diseñador, Silvana Armani, presenta su primer capítulo de prêt-à-porter, al frente de la casa.

Max Mara

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Ian Griffiths presentó un desfile clásico y moderno en estado puro: abrigos icónicos, líneas impecables y una femineidad poderosa que domina el lujo funcional. La musa fue Matilde de Canossa, una reina visionaria, imperturbable, intrépida y victoriosa.

Prada

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Miuccia Prada y Raf Simons se inspiran en la fascinación por el proceso de superposición, de transformación a lo largo del día, a través de la ropa. Intelectual y desafiante, la propuesta es una reflexión sobre el cuerpo y la ropa como gesto político y cultural. Un reflejo de las realidades multifacéticas de las mujeres y las complejidades de la vida moderna.

Sportmax

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La firma presentó la fuerza femenina en clave futurista, con siluetas arquitectónicas, materiales técnicos y una estética afilada que combina rigor, sensualidad y movimiento. El cuello fue el protagonista junto con el cuero.

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