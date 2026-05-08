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Mirar con otros ojos

Julia Romei
08/05/2026, 03:46
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Caminar a través de un libro, leer una ciudad y afinar el oído hasta escuchar historias que siempre estuvieron ahí, pero a las que no prestamos atención. Esto es lo que ocurre en cada página de este volumen. Ganduglia comparte un mapa alternativo al de los bulevares y avenidas de la ciudad. Es mucho más antiguo y frágil, y está hecho de relatos, leyendas y memorias. Algunas historias son mágicas, otras sombrías e incluso, trágicas, pero todas invitan a mirar de nuevo el lugar que habitamos. La ciudad también es una forma de estar en el tiempo y cuando se aprende a leerla, el pasado y el presente se mezclan con suavidad, volviendo difusos sus bordes.

* Montevideo secreto, de Néstor Ganduglia. Planeta, 248 páginas.

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