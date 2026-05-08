Un futuro brillante: Ciencia ficción Nacional

Recién estrenada en los cines del país, esta coproducción uruguaya, argentina y alemana destaca en cartelera. Un futuro brillante es dirigida por Lucía Garibaldi y cuenta con la participación de Sofía Gala en su elenco, junto a Martina Passeggi y Alfonso Tort. Se trata de un drama que sigue a la inteligente y curiosa Elisa, que vive en un complejo detenido en el tiempo. Ella es la última joven elegida para partir al Norte, una tierra prometida donde todo parece perfecto. Pero los mensajes fríos de su hermana y un sistema obsesionado con la productividad siembran dudas. Una distopía inquietante sobre el valor de la juventud y el costo de pertenecer.