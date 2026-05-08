Congreso sobre Inteligencia Artificial

Este 20 de mayo llega al LATU la cuarta edición de Summit AI Human Future, con algunos exponentes ya confirmados como los expertos Milagros Hadad y Jon Hernández. La temática de este año abordará los desafíos más grandes que afrontan los líderes, ya que no se trata solo de saber usar la Inteligencia Artificial sino de poder integrarla en las empresas y en roles sin perder el control, el foco ni el criterio. Una instancia de intercambio con quienes siguen esto de cerca y buscan mejorar la productividad, la creatividad y la calidad de los puestos de trabajos. Toda la información y el acceso a los cupos se encuentran en summithumanfuture.com