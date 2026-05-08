Descanso pleno

Para hacerle las cosas más fáciles a sus clientes, Feder inauguró un nuevo pick-up en Montevideo, más precisamente en Calma House, de Punta Carretas. La marca es experta en el descanso reparador por eso ofrece una amplia colección de sábanas, fundas para edredones, y protectores para colchones y cunas, realizados en bambú. Estos últimos son casi exclusivos de la firma ya que en el mercado, la gran mayoría de protectores de cuna son confeccionados en algodón. La ventaja más destacada del bambú es la suavidad superior que ofrece, pero eso no es todo. Además de ser un material sustentable, entre sus bondades destaca su cualidades de hipoalergénico, antibacteriano natural, y termorregulador, lo que significa que al absorber la humedad generada por el cuerpo, este pueda respirar mejor durante las horas de sueño. Se consiguen en Instagram/@feder.uy