Diseño con identidad

Hace algunas semanas, Stella McCartney cautivó al público de la París Fashion Week con una pasarela inaugurada por caballos danzantes como previa a un despliegue de femineidad relajada y estilo, con el que celebró sus 25 años en la moda. El éxito fue arrollador y no hay duda de que la diseñadora está en su mejor momento creativo. De hecho, acaba de ser distinguida con la Légion d’honneur del gobierno de Francia. No contenta con eso, ahora sorprende al público con una colaboración para H&M, y Uruguay es uno de los mercados afortunados en poder recibirla.

La colección, disponible desde ayer en el local de Punta Carretas Shopping, y también online, en uy.hm.com, llega justo veinte años después de la primera colaboración de la británica con el gigante de la moda sueco, y Stella McCartney H&M se basa en ese legado. “Stella siempre ha tenido una visión audaz de la moda, y esta colección recorre su trayectoria desde sus inicios como una voz joven y transgresora hasta convertirse en una maestra del diseño atemporal. Cada pieza de la colección es deseable y cuenta una historia única y audaz”, expresó la diseñadora sueca, Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de la firma. Así las cosas, la apuesta no solo une el pasado y el presente, sino que combina elementos distintivos actuales, como las camisas oversize, las gabardinas amplias y la sastrería, con los icónicos e irreverentes éxitos de los primeros archivos de McCartney, incluyendo estampas con joyas y remeras con frases célebres. “Veo esta colección como un recorrido por mi trayectoria en el mundo de la moda. Es una auténtica mezcla de clásicos actuales y algunos de mis antiguos favoritos, que reflejan mis primeros pasos en la industria y la evolución de mis rasgos distintivos. Es divertida, enérgica, brillante, alegre y refinada”, comentó la creadora. Otras piezas clave son los tops de punto acanalado con cadena al cuello estilo Falabella, característica de McCartney, y un vestido largo blanco con mangas tipo capa que se enrollan en el dobladillo, creando un efecto de amplio círculo de tela. Completan la propuesta impactantes prendas de fiesta, conjuntos de dos piezas y prendas de mezclilla, así como vestidos y tops de malla con estampa de cerezas proveniente del archivo. Una dosis extra de nostalgia, llega con la mini camiseta blanca adornada con tachuelas en las que se lee Rock Royalty.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

La gama de accesorios es amplia y cuenta con collares, caravanas, zapatos, y una gran variedad de carteras, incluidos un modelo pequeño de hombro con el logo de la marca, totes gigantes y una pieza atemporal en tonos chocolate con correa de cadena. Fiel a su pasión por lo sostenible, la colección prioriza los materiales reciclados, el algodón orgánico, la lana certificada, y el uso innovador de materias primas como el maíz industrial y el aceite vegetal reciclado.