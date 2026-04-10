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El País Paula Imperdibles

Gran Gala de Ballet en el Auditorio

Clara Avellino
10/04/2026, 02:56
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Las Estrellas de Colon
Las Estrellas del Colón
Las Estrellas del Colón

Las Estrellas de Colón es más que un espectáculo de danza, es una oportunidad extraordinaria de ver en escena a grandes figuras del ballet argentino, bajo la dirección general de la reconocida bailarina Lidia Segni, encabezada por el primer bailarín del teatro Colón Jiva Velázquez. El elenco interpretará Bésame, un repertorio que combina piezas clásicas y contemporáneas con una impronta apasionada. La puesta en escena combina técnica, sensibilidad y despliegue artístico en una única función, el domingo 19 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio Nelly Goitiño. tickantel.com.uy

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