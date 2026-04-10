Matisse en el Grand Palais.

El pintor francés Henri Matisse (1869-1954) dedicó sus últimos años a cultivar su pasión por el arte, experimentando con técnicas poco convencionales como la gouache recortada. Se trataba de un nuevo lenguaje pictórico, basado en formas y colores puros, con alcance a la universalidad mediante la sencillez. Esta exposición recrea la vibrante atmósfera de su estudio y recorre esa última etapa de luz del artista a través de más de 230 pinturas, dibujos, recortes, vidrieras y otras obras expuestas (muchas procedentes de la colección del Centro Pompidou y de importantes préstamos internacionales).

» Hasta el 26 de julio. grandpalais.fr

