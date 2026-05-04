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El País Paula Imperdibles

Vuelve Andrés Calamaro

Clara Avellino
04/05/2026, 15:30
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Andres Calamaro
Recital de Andres Calamaro, cantautor argentino, en el Antel Arena de Montevideo, ND 20191102, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais
Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

El cantautor argentino anuncia una nueva gira que se titula: Como Cantor. En ese marco y con el afán de recorrer las canciones más fundamentales de su carrera, así como piezas que forman parte del imaginario cultural argentino, el artista presenta un potente repertorio con un espectáculo que promete su banda en vivo, asegurando la solidez sonora que lo caracteriza. El show es el 31 de mayo, a las 20:00 horas, en el recinto del Antel Arena. Quedan pocos lugares, y se consiguen en tickantel.com.uy

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