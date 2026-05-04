Vuelve Andrés Calamaro

El cantautor argentino anuncia una nueva gira que se titula: Como Cantor. En ese marco y con el afán de recorrer las canciones más fundamentales de su carrera, así como piezas que forman parte del imaginario cultural argentino, el artista presenta un potente repertorio con un espectáculo que promete su banda en vivo, asegurando la solidez sonora que lo caracteriza. El show es el 31 de mayo, a las 20:00 horas, en el recinto del Antel Arena. Quedan pocos lugares, y se consiguen en tickantel.com.uy