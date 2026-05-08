Nueva colección permanente en Buenos Aires

En el marco del 25° aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes reabre una de sus salas con una muestra permanente muy particular, que reúne tanto una selección del acervo del museo, como de la colección personal de su fundador, el economista y empresario Eduardo F. Costantini (Buenos Aires, 1946). Las obras escogidas fueron creadas entre 1900 y 1970, y fueron elegidas con el fin de repasar las líneas que forjaron el modernismo, las vanguardias latinoamericanas, el arte del compromiso social, las poéticas surrealistas y la crisis de la razón.

» malba.org.ar