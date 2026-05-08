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El País Paula Agenda Viajera

Nueva colección permanente en Buenos Aires

Clara Avellino
08/05/2026, 01:54
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Leonora Carrington. Las distracciones de Dagoberto, 1945. Colección Eduardo F. Costantini.
Las distracciones de Dagoberto, 1945.
Colección Eduardo F. Costantini.

En el marco del 25° aniversario del Museo Nacional de Bellas Artes reabre una de sus salas con una muestra permanente muy particular, que reúne tanto una selección del acervo del museo, como de la colección personal de su fundador, el economista y empresario Eduardo F. Costantini (Buenos Aires, 1946). Las obras escogidas fueron creadas entre 1900 y 1970, y fueron elegidas con el fin de repasar las líneas que forjaron el modernismo, las vanguardias latinoamericanas, el arte del compromiso social, las poéticas surrealistas y la crisis de la razón.
» malba.org.ar

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