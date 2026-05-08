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Era sombría

Julia Romei
08/05/2026, 03:38
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En el verano de 1882, la aparición del cadáver de una mujer en la playa sacude a la villa de Comillas. Entre acusaciones y secretos familiares, la joven Mada Riva es señalada como culpable. Para proteger el honor del apellido, su familia la envía a Madrid. Allí, se enfrenta a la soledad y al olvido en un hogar de muchachas humildes, pero su talento para la lectura y la escritura la llevarán a trabajar para don Gonzalo, quien quedará prendado de su rebeldía.

* Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega. Planeta, 488 páginas.

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