Era sombría

En el verano de 1882, la aparición del cadáver de una mujer en la playa sacude a la villa de Comillas. Entre acusaciones y secretos familiares, la joven Mada Riva es señalada como culpable. Para proteger el honor del apellido, su familia la envía a Madrid. Allí, se enfrenta a la soledad y al olvido en un hogar de muchachas humildes, pero su talento para la lectura y la escritura la llevarán a trabajar para don Gonzalo, quien quedará prendado de su rebeldía.

* Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega. Planeta, 488 páginas.