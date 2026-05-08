Marcel Duchamp en el MoMA

A lo largo de una trayectoria de seis décadas, Marcel Duchamp (1887-1968) desafió la definición misma de la obra de arte, inaugurando una nueva era de libertad creativa, cuyas repercusiones aún resuenan. Con 300 obras, esta exposición marca la primera retrospectiva de su trabajo en Estados Unidos desde 1973. La muestra ofrece un recorrido exhaustivo por sus multifacéticas obras en los más diversos soportes, que va desde 1900 hasta 1968. Una oportunidad única de apreciar la amplitud de toda su producción creativa.

» Hasta el 22 de agosto. moma.org