El Encargado: nueva temporada

Eliseo -protagonizado por Guillermo Francella-, se mantiene servicial y dispuesto, mientras hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión en la vida de los propietarios del edificio donde trabaja como portero y encargado. Esta cuarta temporada ofrece nuevos episodios cargados de humor, donde el personaje mantiene y crea tramas de manipulación con sus vecinos, dentro de una dinámica de normas específicas que solo él conoce a la perfección. ¿Con qué sorprenderá esta vez? Ya disponible en Netflix.