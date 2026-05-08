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El País Paula Veo Veo

El Encargado: nueva temporada

Clara Avellino
08/05/2026, 03:52
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El Encargado: nueva temporada
El Encargado: nueva temporada
Netflix

Eliseo -protagonizado por Guillermo Francella-, se mantiene servicial y dispuesto, mientras hace uso y abuso de su poder de vigilancia e intromisión en la vida de los propietarios del edificio donde trabaja como portero y encargado. Esta cuarta temporada ofrece nuevos episodios cargados de humor, donde el personaje mantiene y crea tramas de manipulación con sus vecinos, dentro de una dinámica de normas específicas que solo él conoce a la perfección. ¿Con qué sorprenderá esta vez? Ya disponible en Netflix.

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