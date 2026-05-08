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El País Paula Agenda Viajera

Jean Dubuffett expone en Londres

Clara Avellino
08/05/2026, 01:19
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Jean Dubuffett
Jean Dubuffett.
WADDINGTON CUSTOT.

Con el objetivo de homenajear y celebrar la larga relación de este artista francés con la galería Waddington Custot, la casa abre las puertas a los visitantes con una exposición individual de sus obras. Jean Dubuffet (1901-1985) es considerado el fundador del movimiento Art Brut (arte en bruto), y su legado abarca más de 50 años. La ocasión es única para ver desplegado todo su arte en un mismo lugar.

» Hasta el 13 de junio. waddingtoncustot.com

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