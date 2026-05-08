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Niebla poética

Julia Romei
08/05/2026, 03:41
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SEPULTURA tapa_A IMPRENTA

En Pueblo Sepultura, el rumor de las voces anda detrás del oído de quien quiera, o pueda, escuchar. Así lo dice el narrador en sus divagaciones, tratando de encontrar donde todo empezó a ir mal. Una novela que transita el territorio de la memoria, ese espacio repleto de revelaciones, quebraduras y reverberaciones. La narrativa de Fabián Severo no falla en generar imágenes perdurables, personajes entrañables y paisajes afectivos.

* Sepultura, de Fabián Severo. Estuario, 168 páginas.

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