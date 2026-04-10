Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Agenda Viajera

Metamorfosis en Ámsterdam

Clara Avellino
10/04/2026, 02:33
Compartir esta noticia
+ Seguir en
FRIDA KAHLO
Frida: La creación de un ícono
The Museum of Fine Arts of Houston.

El Rijksmuseum de Ámsterdam, presenta esta muestra con más de 80 obras de maestros como Caravaggio, Rodin, René Magritte y Louise Bourgeois, esta muestra es una de las más ambiciosas de la temporada de arte europea, y explora la perdurable influencia de la Metamorfosis de Ovidio, el poema épico latino que narra las transformaciones míticas de dioses y mortales. Entre la pasión, el deseo, la lujuria, los celos, la astucia y el engaño, la exposición invita a recorrer las interpretaciones de este clásico de la antigüedad que van desde pinturas, esculturas, orfebrería y cerámica, incluyendo también la fotografía y piezas de videoarte contemporáneos.
» Del 6 de febrero al 25 de mayo. rijksmuseum.nl

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Abril 2026

Te puede interesar