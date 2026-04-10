Metamorfosis en Ámsterdam

El Rijksmuseum de Ámsterdam, presenta esta muestra con más de 80 obras de maestros como Caravaggio, Rodin, René Magritte y Louise Bourgeois, esta muestra es una de las más ambiciosas de la temporada de arte europea, y explora la perdurable influencia de la Metamorfosis de Ovidio, el poema épico latino que narra las transformaciones míticas de dioses y mortales. Entre la pasión, el deseo, la lujuria, los celos, la astucia y el engaño, la exposición invita a recorrer las interpretaciones de este clásico de la antigüedad que van desde pinturas, esculturas, orfebrería y cerámica, incluyendo también la fotografía y piezas de videoarte contemporáneos.

» Del 6 de febrero al 25 de mayo. rijksmuseum.nl