Por el bienestar

Paola Cortés es terapeuta gestáltica, profesora de yoga y facilitadora de baños de bosque. Amante de la naturaleza desde siempre, integró sus diferentes formaciones en Conexión Savia, un emprendimiento orientado a regular el sistema nervioso a través de diferentes actividades, desde baños de bosque hasta talleres como El eco de la palabra. Este último fue diseñado para amantes de la lectura que buscan un ámbito de escucha profunda, pero también para quienes estén en medio de procesos de cambio, duelo, o crecimiento. La propuesta se basa en analizar los efectos que producen diferentes lecturas aportadas por los participantes, y busca identificar el sentir que estos textos despiertan así como dónde se aloja esa emoción, para intentar regularla. La actividad culmina con un baño de bosque. Para chequear las próximas fechas y reservar lugar Instagram/ @conexionsavia.uy. Cel.: 094 767 062.