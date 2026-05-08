Arte textil en Santiago de Chile

En la Oscuridad, Nuestros Antepasados nos recuerdan quiénes somos, es la primera exposición en Chile de la artista mexicana Priscilla Dobler Dzul (1985). La puesta es en el Museo de arte contemporáneo, y pone en escena reúne sus obras textiles más emblemáticas así como una nueva serie de dibujos y dos cortometrajes que buscan exponer los desastres ambientales en América. Se trata de casi dos décadas de trabajo y exploración en técnicas de tejido y teñido textil que buscan mostrar de forma contundente la resiliencia de los pueblos antiguos, y dar visibilidad al impacto de los proyectos invasivos en Yucatán, su tierra.

» Hasta el 14 de junio. mac.uchile.cl