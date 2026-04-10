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El País Paula Veo Veo

Estreno para los peques

Clara Avellino
10/04/2026, 11:01
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Super Mario Galaxy: La película 2026
Super Mario Galaxy: La película 2026

Este mes llegó a los cines Super Mario Galaxy: la película. Con 98 minutos de duración, el famoso plomero y sus secuaces reviven la aventura en una animación de Nintendo coproducida por Estados Unidos, Francia y Japón. En esta entrega, Mario, Luigi y Peach viajan al espacio para salvar el cosmos de una nueva amenaza. Con la ayuda de Rosalina (protectora del universo) y los Lumas (criaturas estelares), exploran galaxias y planetas, enfrentando a Bowsy, quien busca liberar a un pequeño Bowser.

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