La peli más esperada del 2026

A casi dos décadas del film original, la secuela de El diablo viste de Prada, se estrena este 29. El regreso mantiene el elenco original y propone una trama actualizada del universo editorial real y de la moda en plena era digital. Se retoma la historia de Miranda Priestly (Meryl Streep), la influyente editora de la revista Runway, quién se acerca a su retiro, mientras ve la decadencia de los medios impresos. Acompañada por Anne Hathaway como Andy Sachs, quien ahora ocupa un rol de poder ejecutivo generando nuevas tensiones con Miranda. También veremos a Emily Blunt como Emily Charlton, y al querido Stanley Tucci como Nigel.