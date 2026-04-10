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El País Paula Veo Veo

La peli más esperada del 2026

Clara Avellino
10/04/2026, 01:02
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El diablo viste a la moda 2
El diablo viste a la moda 2
Solo en cines.

A casi dos décadas del film original, la secuela de El diablo viste de Prada, se estrena este 29. El regreso mantiene el elenco original y propone una trama actualizada del universo editorial real y de la moda en plena era digital. Se retoma la historia de Miranda Priestly (Meryl Streep), la influyente editora de la revista Runway, quién se acerca a su retiro, mientras ve la decadencia de los medios impresos. Acompañada por Anne Hathaway como Andy Sachs, quien ahora ocupa un rol de poder ejecutivo generando nuevas tensiones con Miranda. También veremos a Emily Blunt como Emily Charlton, y al querido Stanley Tucci como Nigel.

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