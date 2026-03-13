Nuevas tendencias en Nueva York

Carolina Herrera

1 / 4: Carolina Herrera - Runway - February 2026 New York Fashion Week (JP YIM/AFP fotos) 2 / 4: New York Fashion Week: Carolina Herrera (HEATHER KHALIFA/AFP fotos) 3 / 4: New York Fashion Week: Carolina Herrera (HEATHER KHALIFA/AFP fotos) 4 / 4: New York Fashion Week: Carolina Herrera (HEATHER KHALIFA/AFP fotos)

Wes Gordon, presentó siluetas refinadas y clásicas, realzadas con explosiones de color y detalles florales que aportaron energía y femineidad. Buscó poner nuevamente los códigos icónicos de la maison con elegancia depurada.

Tory Burch

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La diseñadora y fundadora de la firma volvió a plantear su visión de elegancia atemporal como respuesta al consumo acelerado. Una colección centrada en los clásicos que perduran, que reafirma la moda como refugio.

Michael Kors

1 / 4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos) 2 / 4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos) 3 / 4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos) 4 / 4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos)

La firma celebró sus 45 años con un desfile especial en la Metropolitan Opera House. La pasarela fusionó el espíritu resiliente y glamoroso de Nueva York, con una sastrería impecable y prendas de alto impacto.

LaQuan Smith

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Siluetas afiladas y sensuales dominaron la puesta junto a la geometría técnica y una estética de alto brillo. Texturas como el cuero, el terciopelo y los encajes hicieron el resto, dando una sensación de fuerza y sofisticación llena de audacia.

Prabal Gurung

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Home Sweet Home? fue una de las colecciones más introspectivas y simbólicas de la semana. El diseñador cuestionó el concepto de hogar en un mundo inestable, mezclando referencias culturales y espirituales con resiliencia.

Ralph Lauren

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El legendario couturier buscó reinventar su herencia atemporal con espíritu aventurero y detalles modernos. La colección, articuló una mezcla de romanticismo rústico y elegancia clásica.

Christian Siriano

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Inspirada en sueños abstractos, las puestas del diseñador de Project Runway lucieron formas lúdicas y surrealistas que deslumbraron a los presentes. Desde looks en blanco y negro hasta asimetrías, volúmenes dramáticos y cortes inesperados.