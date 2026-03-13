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El País Paula Moda

Nuevas tendencias en Nueva York

A mediados de febrero La Gran Manzana se vistió con las propuestas de la Fashion Week pensadas para lucir en el Otoño-Invierno 26-27. Una vez más la moda vuelve a apoyarse en lo que perdura.

Clara Avellino
13/03/2026, 09:54
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Carolina Herrera - Runway - February 2026 New York Fashion Week
NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: A model walks the runway wearing Carolina Herrera Fall 26 during New York Fashion Week on February 12, 2026 in New York City. JP Yim/Getty Images/AFP (Photo by JP Yim / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
JP YIM/AFP fotos

Carolina Herrera

Carolina Herrera - Runway - February 2026 New York Fashion Week
1/4: Carolina Herrera - Runway - February 2026 New York Fashion Week (JP YIM/AFP fotos)
New York Fashion Week: Carolina Herrera
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New York Fashion Week: Carolina Herrera
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New York Fashion Week: Carolina Herrera
4/4: New York Fashion Week: Carolina Herrera (HEATHER KHALIFA/AFP fotos)

Wes Gordon, presentó siluetas refinadas y clásicas, realzadas con explosiones de color y detalles florales que aportaron energía y femineidad. Buscó poner nuevamente los códigos icónicos de la maison con elegancia depurada.

Tory Burch

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La diseñadora y fundadora de la firma volvió a plantear su visión de elegancia atemporal como respuesta al consumo acelerado. Una colección centrada en los clásicos que perduran, que reafirma la moda como refugio.

Michael Kors

New York Fashion Week: Michael Kors
1/4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos)
New York Fashion Week: Michael Kors
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New York Fashion Week: Michael Kors
3/4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos)
New York Fashion Week: Michael Kors
4/4: New York Fashion Week: Michael Kors (ANGELA WEISS/AFP fotos)

La firma celebró sus 45 años con un desfile especial en la Metropolitan Opera House. La pasarela fusionó el espíritu resiliente y glamoroso de Nueva York, con una sastrería impecable y prendas de alto impacto.

LaQuan Smith

LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week
1/4: LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)
LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week
2/4: LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)
LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week
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LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week
4/4: LaQuan Smith - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)

Siluetas afiladas y sensuales dominaron la puesta junto a la geometría técnica y una estética de alto brillo. Texturas como el cuero, el terciopelo y los encajes hicieron el resto, dando una sensación de fuerza y sofisticación llena de audacia.

Prabal Gurung

Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week
1/4: Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)
Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week
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Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week
3/4: Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)
Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week
4/4: Prabal Gurung - Runway - February 2026 New York Fashion Week (THEO WARGO/AFP fotos)

Home Sweet Home? fue una de las colecciones más introspectivas y simbólicas de la semana. El diseñador cuestionó el concepto de hogar en un mundo inestable, mezclando referencias culturales y espirituales con resiliencia.

Ralph Lauren

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Ralph Lauren - Runway - February 2026 New York Fashion Week
4/4: Ralph Lauren - Runway - February 2026 New York Fashion Week (DIA DIPASUPIL/AFP fotos)

El legendario couturier buscó reinventar su herencia atemporal con espíritu aventurero y detalles modernos. La colección, articuló una mezcla de romanticismo rústico y elegancia clásica.

Christian Siriano

New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show
1/4: New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show (CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos)
New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show
2/4: New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show (CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos)
New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show
3/4: New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show (CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos)
New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show
4/4: New York Fashion Week: Christian Siriano Fall/Winter 2026 runway show (CHARLY TRIBALLEAU/AFP fotos)

Inspirada en sueños abstractos, las puestas del diseñador de Project Runway lucieron formas lúdicas y surrealistas que deslumbraron a los presentes. Desde looks en blanco y negro hasta asimetrías, volúmenes dramáticos y cortes inesperados.

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