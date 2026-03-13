Nuevas tendencias en Nueva York
A mediados de febrero La Gran Manzana se vistió con las propuestas de la Fashion Week pensadas para lucir en el Otoño-Invierno 26-27. Una vez más la moda vuelve a apoyarse en lo que perdura.
Carolina Herrera
Wes Gordon, presentó siluetas refinadas y clásicas, realzadas con explosiones de color y detalles florales que aportaron energía y femineidad. Buscó poner nuevamente los códigos icónicos de la maison con elegancia depurada.
Tory Burch
La diseñadora y fundadora de la firma volvió a plantear su visión de elegancia atemporal como respuesta al consumo acelerado. Una colección centrada en los clásicos que perduran, que reafirma la moda como refugio.
Michael Kors
La firma celebró sus 45 años con un desfile especial en la Metropolitan Opera House. La pasarela fusionó el espíritu resiliente y glamoroso de Nueva York, con una sastrería impecable y prendas de alto impacto.
LaQuan Smith
Siluetas afiladas y sensuales dominaron la puesta junto a la geometría técnica y una estética de alto brillo. Texturas como el cuero, el terciopelo y los encajes hicieron el resto, dando una sensación de fuerza y sofisticación llena de audacia.
Prabal Gurung
Home Sweet Home? fue una de las colecciones más introspectivas y simbólicas de la semana. El diseñador cuestionó el concepto de hogar en un mundo inestable, mezclando referencias culturales y espirituales con resiliencia.
Ralph Lauren
El legendario couturier buscó reinventar su herencia atemporal con espíritu aventurero y detalles modernos. La colección, articuló una mezcla de romanticismo rústico y elegancia clásica.
Christian Siriano
Inspirada en sueños abstractos, las puestas del diseñador de Project Runway lucieron formas lúdicas y surrealistas que deslumbraron a los presentes. Desde looks en blanco y negro hasta asimetrías, volúmenes dramáticos y cortes inesperados.
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