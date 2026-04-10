El último sueño de Frida & Diego en el MoMA.

The Last Dream, es una experiencia inmersiva que fusiona arte con puesta en escena para reinterpretar la vida, el amor y el legado de Frida Kahlo (1907-1954) y Diego Rivera (1886-1957). En colaboración inédita con la Metropolitan Opera, la muestra en el Museum of Modern Art combina obras originales con una impactante escenografía diseñada por Jon Bausor, inspirada en la ópera homónima que imagina el reencuentro de la pareja en el Día de Muertos. Entre lo íntimo y lo monumental, la propuesta traslada al espacio expositivo la atmósfera poética del espectáculo, creando un recorrido donde lo visual y lo teatral dialogan para reafirmar la vigencia de dos figuras esenciales en la construcción de la identidad cultural.

» Hasta el 12 setiembre. moma.org