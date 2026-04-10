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El País Paula Imperdibles

Mihanovich en el Sodre

Clara Avellino
10/04/2026, 01:53
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Sandra Mihanovich
Sandra Mihanovich
SODRE

A cuatro décadas de su popular álbum Soy Lo Que Soy (1984), Sandra Mihanovich se presenta en el Auditorio Nacional Adela Reta para brindar un espectáculo muy especial, que congrega una doble celebración: el aniversario del disco y su cumpleaños. El escenario se colmará de color y emoción para combinar fiesta, libertad y homenaje, junto a una gran orquesta y los arreglos del Maestro Leo Sujatovich. La cita es el viernes 24 de abril a las 20:30 horas. Más información en sodre.gub.uy o en tickantel.com.uy

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