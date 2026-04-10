Mihanovich en el Sodre

A cuatro décadas de su popular álbum Soy Lo Que Soy (1984), Sandra Mihanovich se presenta en el Auditorio Nacional Adela Reta para brindar un espectáculo muy especial, que congrega una doble celebración: el aniversario del disco y su cumpleaños. El escenario se colmará de color y emoción para combinar fiesta, libertad y homenaje, junto a una gran orquesta y los arreglos del Maestro Leo Sujatovich. La cita es el viernes 24 de abril a las 20:30 horas. Más información en sodre.gub.uy o en tickantel.com.uy