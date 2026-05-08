Delicias para mamá

CORTEZA DE CHOCOLATE

(Para 6 personas)

200 g de cobertura de chocolate bitter

1 taza de nueces tostadas y picadas

Flores comestibles a gusto

½ taza de chips de chocolate blanco

¾ taza de fruta abrillantada

Sal de mar o en escamas

1. Derretir el chocolate en el microondas con intervalos de 30 segundos.

2. Esparcirlo en una capa de unos 3 milímetros sobre una asadera con papel manteca.

3. Decorar con las nueces, las flores, los chips de chocolate y la fruta por encima. Espolvorear con sal a gusto.

4. Refrigerar 5 minutos para endurecer.

5. Cortar en trozos irregulares y envolver para regalo.

Oatmeal cookies raisin milk glass kitchen table. Spring song/Shutterstock

SHORTBREAD con especias

(Para 6 personas)

2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cdita de canela

½ cdita de jengibre en polvo

1 cdita de sal

125 g de manteca blanda

½ taza de azúcar

1 huevo

1 taza de nueces picadas

1 taza de pasas Corinto

1. En un bowl batir la manteca con el azúcar por 5 minutos, raspando el bowl cada tanto con una paleta, hasta que la mezcla esté pálida y liviana.

2. Agregar el huevo y batir por 5 minutos más, hasta notar que el azúcar está en su mayoría disuelta y que la mezcla aumentó en volumen.

3. En otro bowl mezclar bien la harina con el polvo de hornear, la sal y las especias. Agregar en dos tiempos al batido de huevos.

4. En la segunda adición, cuando la harina esté parcialmente incorporada, agregar las nueces y las pasas. Mezclar hasta obtener una masa uniforme.

5. Volcar la preparación sobre un papel film, formar un tronco y envolver bien apretado.

6. Refrigerar por 1 hora y luego cortar monedas de ½ cm de espesor. Colocarlas en una asadera forrada con papel manteca, dejando suficiente espacio entre ellas.

7. Cocinar en un horno precalentado a 180°C durante 13-15 minutos o hasta que los bordes estén apenas dorados y la superficie haya perdido el brillo.

Hands of a woman in close-up. The girl holds a jar of raspberry jam. A useful berry. An organic set of vitamins. Conservation of the crop. PhotoJuli86/Shutterstock

MERMELADA DE FRAMBUESAS con aroma a rosas

(Para ½ kilo, aproximadamente)

400 g de frambuesas congeladas o frescas

200 g de azúcar

1 cucharada de agua de rosas

1. Antes de empezar, poner un plato de té en el congelador.

2. En una olla mediana, de bordes altos, mezclar las frambuesas con el azúcar.

3. Colocar a fuego medio alto y revolver hasta que rompa el hervor. Bajar a fuego medio.

4. Continuar revolviendo hasta que llegue a un punto de hervor intenso, con un burbujeo al centro que no disminuya al moverlo.

5. A los 5 minutos de alcanzado ese punto de mermelada, poner una cucharadita en el plato frío y pasar el dedo por el centro. Si la mermelada no se une y la marca permanece, está lista.

6. Almacenar en un frasco hervido y dejar boca abajo hasta que se forme el sello, es decir, hasta que se hunda la tapa.

PREMEZCLA de muffins con especias

(Para 12 unidades)

2 tazas de harina

3 cditas de polvo de hornear

1 taza de azúcar rubia

1 cdita de canela

1 cdita de jengibre en polvo

½ cdita de clavo de olor

¼ cdita de nuez moscada en polvo

1 taza de cranberries deshidratadas

1. En un frasco bonito y de buen tamaño disponer los ingredientes en capas (sin importar el orden, solo alternando colores).

2. Decorar a gusto.

3. Agregar una tarjeta con las siguientes indicaciones: “mezclar el contenido de este frasco en un bowl y agregar 1 taza de leche, ¼ taza de aceite y 1 huevo. Colocar en moldes de muffins y hornear a 180°C por 25 a 30 minutos”. Se debe utilizar dentro de la semana de regalado y lo ideal es armar el día anterior.

