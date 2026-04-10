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El País Paula Veo Veo

Netflix a puro drama

Clara Avellino
10/04/2026, 01:20
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53 domingos
53 domingos
Netflix

Entre todos los estrenos que ofrece la plataforma de streaming este mes, destaca la comedia española dirigida y escrita por Cesc Gay. La trama de 53 Domingos sigue la vida de tres hermanos que se reúnen para discutir qué hacer con su padre de 86 años, que ha comenzado a mostrar un comportamiento extraño. Esta encrucijada que nos atraviesa a todos, terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control. ¿Lo llevarán a un residencial o se irá con uno de ellos?

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