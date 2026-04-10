Furor asiático

Cha Haus es el nuevo sitio de encuentro de los más jóvenes y de los amantes de la cultura oriental. La casa de té de Tien y Shu, dos jóvenes uruguayos de ascendencia china con ganas de emprender, se dedica al bubble tea, la bebida a base de té con leche o jugos de frutas, que mezclada con tapioca se sirve fría y con espuma. La original propuesta incorpora una línea frutal muy fresca, ideal para acompañar bocados salados y dulces característicos también del lejano oriente: arrolladitos primavera, pancitos bao de carne y verdura, mochis, tamago sando –sándwich de huevo japonés–, croquetas de arroz y alga nori, y más. Fiel a la cultura que evoca, la casa también se precia de su línea de mystery boxes, que incluyen juguetes coleccionables en los que se destaca un osito panda, que por más credenciales es imagen de la firma. Con espacio para sentarse y degustar, el local también admite take away. Abre de miércoles a domingos, de 12:00 a 20:00 horas en Canelones 2370. Instagram/@chahaus.uy