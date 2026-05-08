El documental de Rafa Nadal

Se dice que es uno de los mejores tenistas de la historia, y sobre esto reflexiona esta serie documental que se estrena el 29 de mayo en Netflix. Aquí, Rafael habla sobre los momentos que marcaron su trayectoria dentro y fuera de la cancha de tenis, desde sus inicios con apenas tres años hasta el 2024. Los capítulos no solo muestran imágenes de su evolución sino también momentos inéditos que revelan el desgaste físico y emocional de este ícono que se transforma en leyenda. Cuenta con la participación de otros grandes referentes del tenis como: Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe.