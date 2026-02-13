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El País Paula Moda

París Haute Couture

Bordados, transparencias, volúmenes imposibles y paletas suaves dominaron la semana de la moda que abre el calendario de desfiles internacional, proclamando a la innovación técnica como lenguaje central de la temporada.

Clara Avellino
13/02/2026, 01:00
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Chanel, Spring Summer 2026, Haute Couture.
Chanel, Spring Summer 2026,
París Haute Couture.

Chanel

Transparencias, plumas y una ligereza casi orgánica marcaron la colección de Matthieu Blazy, inspirada en el universo de los hongos. Una apuesta tan etérea como femenina.

Desfile Chanel, Spring Summer 2026.
1/5: Chanel (París Haute Couture. )
Desfile Chanel, Spring Summer 2026.
2/5: Chanel (París Haute Couture. )
Desfile Chanel, Spring Summer 2026.
3/5: Chanel (París Haute Couture. )
Desfile Chanel, Spring Summer 2026.
4/5: Chanel (París Haute Couture. )
Desfile Chanel, Spring Summer 2026.
5/5: Chanel (París Haute Couture. )

Christian Dior

Maria Grazia Chiuri trabajó volúmenes fluidos, texturas artesanales y flores monumentales como símbolos rituales, conectando femineidad, naturaleza y una idea de fuerza ancestral.

Christian Dior
1/5: Christian Dior (París Haute Couture.)
Christian Dior
2/5: Christian Dior (París Haute Couture.)
Christian Dior
3/5: Christian Dior (París Haute Couture.)
Christian Dior
4/5: Christian Dior (París Haute Couture.)
Christian Dior
5/5: Christian Dior (París Haute Couture.)

Giorgio Armani

Bajo la continuidad de su equipo histórico de diseño, la casa presentó siluetas fluidas, bordados luminosos y una paleta elegante que honra la visión de su fundador.

Giorgio Armani
1/6: Giorgio Armani (París Haute Couture. )
Giorgio Armani
2/6: Giorgio Armani (París Haute Couture. )
Giorgio Armani
3/6: Giorgio Armani (París Haute Couture. )
Giorgio Armani
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Giorgio Armani
5/6: Giorgio Armani (París Haute Couture. )
Giorgio Armani
6/6: Giorgio Armani (París Haute Couture. )

Georges Hobeika

El diseñador desplegó corsetería precisa, bordados de ensueño y siluetas inspiradas en una femineidad clásica y sensual, donde la alta costura fue protagonista absoluta.

Georges Hobeika
1/5: Georges Hobeika (París Haute Couture. )
Georges Hobeika
2/5: Georges Hobeika (París Haute Couture. )
Georges Hobeika
3/5: Georges Hobeika (París Haute Couture. )
Georges Hobeika
4/5: Georges Hobeika (París Haute Couture. )
Georges Hobeika
5/5: Georges Hobeika (París Haute Couture. )

Rahul Mishra

La tierra y las piedras preciosas fueron su disparador para crear superficies minerales bordadas sobre volúmenes orgánicos, marcando el interés contemporáneo.

Rahul Mishra
1/5: Rahul Mishra (París Haute Couture. )
Rahul Mishra
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Rahul Mishra
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Rahul Mishra
4/5: Rahul Mishra (París Haute Couture. )
Rahul Mishra
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