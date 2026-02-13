París Haute Couture
Bordados, transparencias, volúmenes imposibles y paletas suaves dominaron la semana de la moda que abre el calendario de desfiles internacional, proclamando a la innovación técnica como lenguaje central de la temporada.
Chanel
Transparencias, plumas y una ligereza casi orgánica marcaron la colección de Matthieu Blazy, inspirada en el universo de los hongos. Una apuesta tan etérea como femenina.
Christian Dior
Maria Grazia Chiuri trabajó volúmenes fluidos, texturas artesanales y flores monumentales como símbolos rituales, conectando femineidad, naturaleza y una idea de fuerza ancestral.
Giorgio Armani
Bajo la continuidad de su equipo histórico de diseño, la casa presentó siluetas fluidas, bordados luminosos y una paleta elegante que honra la visión de su fundador.
Georges Hobeika
El diseñador desplegó corsetería precisa, bordados de ensueño y siluetas inspiradas en una femineidad clásica y sensual, donde la alta costura fue protagonista absoluta.
Rahul Mishra
La tierra y las piedras preciosas fueron su disparador para crear superficies minerales bordadas sobre volúmenes orgánicos, marcando el interés contemporáneo.
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