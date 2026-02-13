Chanel

Transparencias, plumas y una ligereza casi orgánica marcaron la colección de Matthieu Blazy, inspirada en el universo de los hongos. Una apuesta tan etérea como femenina.

1 / 5: Chanel (París Haute Couture. ) 2 / 5: Chanel (París Haute Couture. ) 3 / 5: Chanel (París Haute Couture. ) 4 / 5: Chanel (París Haute Couture. ) 5 / 5: Chanel (París Haute Couture. )

Christian Dior

Maria Grazia Chiuri trabajó volúmenes fluidos, texturas artesanales y flores monumentales como símbolos rituales, conectando femineidad, naturaleza y una idea de fuerza ancestral.

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Giorgio Armani

Bajo la continuidad de su equipo histórico de diseño, la casa presentó siluetas fluidas, bordados luminosos y una paleta elegante que honra la visión de su fundador.

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Georges Hobeika

El diseñador desplegó corsetería precisa, bordados de ensueño y siluetas inspiradas en una femineidad clásica y sensual, donde la alta costura fue protagonista absoluta.

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Rahul Mishra

La tierra y las piedras preciosas fueron su disparador para crear superficies minerales bordadas sobre volúmenes orgánicos, marcando el interés contemporáneo.