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Tapa Paula Febrero
Foto de tapa: Ombeline Suroy. Fotografía: Rahul Mishra, Haute Couture Spring 2026 Show.
Revista PAULA Enero 2026.

Noticias de Revista Paula Febrero 2026 en El País Uruguay

Edición: #399
Título: Surfear la ola


Foto de tapa: Ombeline Suroy.

Fotografía: Rahul Mishra, Haute Couture Spring 2026 Show.




ANNIE LEIBOVITZ • IÑAKI URDANGARIN • PIER LUIGI LORO PIANA • ALEJANDRO ROEMMERS

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