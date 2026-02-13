El zoo chino

El 17 de febrero comienza a regir el Caballo de Fuego, el animal más apasionado e indomable del zoo chino. Creativo, noble y enérgico, es también impredecible y temperamental por lo que trae movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad. Con su inconfundible estilo, Ludovica invita a descubrir la esencia de este signo, a entender sus lecciones y a encontrar en sus predicciones una guía imprescindible para enfrentar lo que viene.

* Horóscopo chino 2026, de Ludovica Squirru. Ediciones B, 448 páginas.