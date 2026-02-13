Memorias reales

La obra, escrita en primera persona y cuya publicación es un hito histórico no exento de polémica, da cuenta de la historia del Rey Juan Carlos de Borbón después de casi 40 años de reinado. Reconciliación relata en detalle la parte privada de una vida pública. Rico en anécdotas, el recorrido empieza en un país inmerso en una guerra fratricida, con un joven Juan Carlos que a la postre se convierte en el actor principal de la transformación de España en un estado moderno y próspero. Escrita a corazón abierto y sin concesiones, la obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida —el obligado, en Estoril, y el voluntario, en Abu Dabi— y por ella transitan los protagonistas más destacados de la historia contemporánea.

* Juan Carlos I, Reconciliación. Planeta, 512 páginas.