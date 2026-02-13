Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Sugerencias

Memorias reales

Julia Romei
13/02/2026, 02:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
442046_431963_portada_reconciliacion_juan-carlos-i_202511031630 copia.jpg

La obra, escrita en primera persona y cuya publicación es un hito histórico no exento de polémica, da cuenta de la historia del Rey Juan Carlos de Borbón después de casi 40 años de reinado. Reconciliación relata en detalle la parte privada de una vida pública. Rico en anécdotas, el recorrido empieza en un país inmerso en una guerra fratricida, con un joven Juan Carlos que a la postre se convierte en el actor principal de la transformación de España en un estado moderno y próspero. Escrita a corazón abierto y sin concesiones, la obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida —el obligado, en Estoril, y el voluntario, en Abu Dabi— y por ella transitan los protagonistas más destacados de la historia contemporánea.

* Juan Carlos I, Reconciliación. Planeta, 512 páginas.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Febrero 2026

Te puede interesar