Más cerca de la verdad

¿Qué saben los militares sobre el fenómeno OVNI? ¿Por qué ocultan información? J. J. Benítez ya apuntó algunas claves en Materia reservada (1993), y ahora va más allá para denunciar las desinformaciones proporcionadas por las cúpulas militares internacionales sobre los fenómenos no explicables. En este trabajo recopila cientos de casos investigados por él mismo, así como valiosa documentación que incluye entrevistas con testigos, y altos mandos, además de material gráfico inestimable.

* Están aquí, de J.J. Benítez. Planeta, 964 páginas.