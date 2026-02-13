Concept store

Erre, la firma de joyería de autor de Rosario Puig, e Hina, la grifa de indumentaria femenina de Lucía López, vinculada a los pueblos originarios de América Latina, se juntaron para crear Dúa, un proyecto compartido que desembarcó en el Paseo Real de La Barra. El espacio reúne ambos mundos: las piezas hechas a mano en plata 950, oro 24 kilates, cristales y piedras, con las prendas tejidas en fibras naturales que suman tintes vegetales, y le da la bienvenida a una curaduría de elementos afines, que ponen en realce cada etiqueta. Así, marcas de vestimenta se tutean con piezas de cerámica y arte, fotografía, velas, arreglos florales, y libros, entre otras propuestas. A decir de Lucía López, “el proyecto cruza materia y forma, tradición y mirada contemporánea para proponer un punto de encuentro entre distintos oficios y expresiones del diseño actual. La selección pone el foco en los procesos, la materialidad y la creación como experiencia cotidiana”. Pasen y vean. Abre de 10:00 a 21:00 horas.