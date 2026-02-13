Con identidad

Para su cuarta temporada, Laurel se trasladó a un nuevo espacio en Manantiales. Allí, el enclave ubicado en primera línea se mantiene fiel al estilo que caracteriza a Paz Pittaluga, creadora y motor de la marca. Con una estética que abraza la madera para transmitir una vibra playera muy en sintonía con el lugar, el local brinda un marco cálido y atractivo para el despliegue de propuestas diseñado por la propia Pittaluga. “Para el interiorismo, volví a la madera, que me hace sentir como si estuviera en el bosque, y dediqué una pared entera para la exhibición de los productos de Laurel; jabones, aceites, cremas, maquillajes... Salir de José Ignacio fue un desafío, pero estoy muy contenta con la decisión, y los clientes vienen a buscarme. Aquí realmente conocí lo que es una temporada a full; es un movimiento diferente al del pueblo", comenta entusiasmada.

El universo del concept store incluye vestimenta de la propia marca de Pittaluga, y de etiquetas afines a su lifestyle. "Renové mi colección de vestidos lenceros, e incorporé modelos cortos, que son muy buscados. También incluí pijamas clásicos en seda, con casaca y pantalón. Son modelos muy versátiles que se pueden usar como vestimenta urbana porque son muy combinables, además de elegantes y cómodos. Hay variedad de colores y quedan bárbaros tanto con una campera de cuero como con un blazer. Se adaptan a cualquier ocasión”, describe. La apuesta de moda se completa con etiquetas locales y regionales que la emprendedora seleccionó cuidadosamente. Entre las firmas invitadas destacan, entre otras, los accesorios en plata de By Sol; las prendas en algodón de Behavior, y los pañuelos en seda de la argentina Ceta Estudio. “La gran novedad de la temporada es que sumé a la diseñadora paraguaya, Ilse Jara. Se dedica a la alta costura y tiene modelos hiper exclusivos. Sus prendas en macramé en seda y en lana, son furor”, concluye. Abre de 11:00 a 21:00 horas.

