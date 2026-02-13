Identidad local

Paula Martini, la grifa que lleva el nombre de su fundadora, nació y se desarrolló en José Ignacio hace casi 30 años. Por tal motivo se la considera la quinta esencia del estilo del balneario. Si bien Martini es argentina, recaló en José Ignacio cuando su marido uruguayo abrió un emprendimiento gastronómico. Por aquel entonces era estudiante de diseño de indumentaria y se animó a abrir un pequeño taller donde se lanzó a producir. Durante aquellos primeros inviernos forjó la identidad de su marca, y sin prisa pero sin pausa, logró armar una red de proveedores, talleres y tejedoras. A su vez compraba y teñía telas, y desde las posibilidades reducidas que ofrecía el lugar, su empresa entretejió temporadas. Gracias a ese crecimiento orgánico y local, la diseñadora desarrolló un diálogo muy fino con su público. “La marca es eso, una conversación de muchos veranos e inviernos entre mis clientas y yo", afirma mientras comparte que los últimos recesos invernales los pasó en Buenos Aires, donde armó también un equipo. "Eso me empujó muchísimo porque el ritmo de la ciudad termina inyectándose en uno. Ahora estamos en un momento de despegue, sumando gente que viene de la comunicación, del arte visual, y de otros mundos. Eso lo incorporo a una marca que ya está madura, y que a pesar de ser pequeña tiene la cualidad de crecer en este entorno de José Ignacio. Eso me exige mucho; la tienda no está en la avenida principal, hay que encontrarla. Sin embargo, se convirtió en un destino; tal vez todo este tiempo no fue en vano. ¡La gente viene expresamente a este lugar donde en algún momento me agarró el viento y quedé!”, comparte con entusiasmo.

Dado que la identidad de Paula Martini es tan local, sus colecciones se nutren de su propia historia. “Al principio tenía mucha fuerza en el tejido porque confeccionaba únicamente con gente de aquí y encontraba tejedoras más que nada. Ahora eso se compensó, y la línea es más completa. Mis colecciones no son una cuestión de temporadas. Hay de todo, y voy sumando tonos, como en la música. Últimamente incluí seda, que exige una calidad exquisita. Agrego aquello para lo que encuentro manos preciosas que acompañen la calidad de confección que aspiramos a tener. Ahora tengo de aquí y de allá porque he viajado mucho para conseguir gente otras partes. Me atrevo a decir que voy tratando de pulir la propuesta. La historia del veraneo en los lugares de playa tiene algo melancólico. Uno no quiere que cambie, uno quiere volver siempre al mismo lugar. Mi marca es eso, se renueva pero no se reinventa todo el tiempo, de modo que uno sabe lo que puede encontrar”, concluye. Abre de 11:00 a 21:00 horas.