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Para niños

Julia Romei
13/02/2026, 02:26
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En esta inspiradora y colorida historia, la protagonista es la perrita Ananda, quien es un ser real que vive en Montevideo junto a su dueña, Marcela Bidondo. El amor incondicional, la alegría y las ganas de vivir cada momento del animalito fueron el punto de partida de esta aventura mágica que invita al autodescubrimiento a través del arte de los mandalas. Entre fantasía y enseñanzas, la narración vale para grandes y chicos.

* Ananda y el viaje por los mandalas, de Marcela Bidondo y Verónica Mariño. Bidondo Pérez, 28 páginas.

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