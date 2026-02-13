De tierra adentro

A raíz de su participación como curadora en un evento para el que tomó contacto con comunidades, procesos tradicionales y materias primas argentinas, Astrid Muñoz se abocó a crear una marca que oficiara de puente entre este saber hacer artesanal y el gran público. Muñoz es portorriqueña de nacimiento y argentina por adopción, y a través de su marca Curatoria desarrolla colecciones que ponen el tiempo, el detalle y la confección cuidadosa en el centro de cada pieza, destacándose por el hecho a mano, los tejidos artesanales y el cuero trabajado con precisión. La apuesta revaloriza tradiciones y técnicas, fusionándolas con una visión contemporánea que la ex modelo y fotógrafa de moda desarrolló a lo largo de toda su carrera en la industria. “El aprecio por lo hecho a mano lo aprendí de niña, con las mujeres de mi familia que me enseñaron a tejer y a bordar. Luego, en los 90’, desfilé alta costura en Europa para los grandes diseñadores: Karl Lagerfeld, Valentino, Tom Ford, y recuerdo que en los fittings de los vestidos siempre iba a ver a las costureras para que me enseñaran el trabajo detrás de cada uno. Me entusiasmaba mucho y la consciencia de ese valor siempre la tuve. Me considero muy afortunada de poder mostrar toda esa riqueza de tradiciones y materias primas”, comparte la empresaria. De ahí que la marca combine confección artesanal con ready-to-wear atemporal, construyendo un guardarropa pensado para perdurar. Curatoria refleja una historia personal, la de Muñoz, y también su visión de la moda femenina centrada en una mujer que se viste para sí misma. La colección se compone de caftanes en crochet, piezas en cuero como pantalones y chaquetas estilo gauchesco; blusas, prendas hechas en telar de satín, chalecos, ruanas en lana merino, joyería, cinturones, y más. El éxito de su debut en el local de A. Mar, en José Ignacio, augura moda para rato.