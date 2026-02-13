Fibra poderosa

La moda comienza a tomar fuerza en la avenida Pedragosa Sierra. Es que allí se instaló Ruralanas, el proyecto que comenzó en 2003 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la mujer rural, y que en 2009, la diseñadora industrial textil, Virginia Montoro, convirtió en empresa con todas las de la ley. Sin descuidar aquel objetivo originario, que se transformó en ADN de la firma, la marca exporta al exterior y tiene presencia en los free shops del aeropuerto de Carrasco, Laguna del Sauce y Carmelo. Ahora, se despachó con un local a todo trapo en la transitada avenida donde no solo aloja sus oficinas y espacio de exhibición y venta, sino que ofrece al visitante una experiencia inmersiva en el mundo de la lana, verdadera estrella de este emprendimiento. Es que para Montoro, esta fibra natural es incomparable y su nobleza es tal que permite crear todo tipo de prendas artesanales, además de artículos de decoración. “Tenemos hasta pantalones en lana que se pueden usar tanto en verano como en invierno porque la lana tiene la virtud de ser aislante. De hecho, el confort que ofrece no lo brinda otra fibra; eso la hace ideal para confeccionar prendas con las que viajar. Además, no ocupa espacio, no se arruga, no tiene olor, y lo mejor es que se puede meter en el lavarropas. La prenda sale tal cual entró, impecable, no pierde la forma, pero para lograr eso estuvimos cuatro años trabajando en su desarrollo. Tenemos una calidad de lana excepcional, muy superior a la que se ve en otras partes del mundo, y todo ese valor que tiene Uruguay hay que destacarlo. Por eso nosotros la usamos pura, sin mezclar”, explica Montoro.

Ruanas, pashminas, chalecos, calcetines, bufandas, y sweaters, son solo algunos de los elementos que componen el universo de Ruralanas. Vale aclarar que sus colecciones son anuales y que no pierden de vista las tendencias, con el agregado de que cada artículo logra transmitir dedicación, saber y tradición. Es que al ser un verdadero vínculo entre el campo y la ciudad, la firma se enorgullece de proporcionar un medio de vida a familias rurales y promover el desarrollo personal y profesional de cada artesana. Pasen y vean. Abre de 10:00 a 21:00 horas.