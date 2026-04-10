Moda de autor: Mundo soñado

ZARA SE RENUEVA & SORPRENDE CON SUS COLECCIONES

La directora creativa de la marca, Marta Ortega, no escatima esfuerzos y es fiel a su propósito de evolucionar en la moda. Comprometida en mantener a la firma como un referente, saca de la galera nuevos contratos y compromisos con diseñadores de renombre, tal el caso de John Galliano, quien se sumará (a partir de setiembre de 2026) en una colaboración inédita de dos años de duración, en que reinterpretará el archivo de la casa con una mirada de alta costura.

Por otra parte, en esta colección studio, Delicately Distressed, pensada para la próxima temporada europea que hoy publicamos, está la firma del estilista y director creativo Karl Templer, responsable de una propuesta que eleva el lenguaje de Zara hacia un territorio más sofisticado, con patronajes elaborados, producción limitada y un claro enfoque en el diseño. De estilo romántico en tonos empolvados y empastados, crea una atmósfera etérea que remite al pasado y construye un imaginario de ensueño contemporáneo. Vestidos lenceros con encajes, abrigos livianos en tweed, sastrería de líneas suaves y accesorios como mules forrados en satin conviven en conjuntos de prendas superpuestas con contrastes que definen una nueva sensibilidad. Las prendas revelan creatividad sutil pero precisa, con estilo muy propio, donde lo nostálgico de la artesanía dialoga con la construcción moderna. Esta evolución está acompañada por una campaña de alto impacto visual, fotografiada por el referente Steven Meisel y concebida bajo la dirección de Baron & Baron. En definitiva, la colección es una de las más exclusivas al día de hoy, y ya está disponible en tiendas. www.zara.com

Blusa en seda con mangas anchas, jeans rectos, mules con lazo maxi en la capellada. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

Chaqueta y falda con flecos en tweed, blusa de encaje, ballerinas con moño y clutch en piel. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

Blusa con volantes y encajes, pantalón con estampa, mules en satin, y mini bolso en piel. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

Camisa oversize con cuello de encaje, maxi pantalón pijamero y mules de taco. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

1. Remera polo transparente y falda con flecos en seda. 2. Pantalón y camisa pijameros, tapado en tweed con flecos. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

Blazer fluido, cardigan en punto semi transparente, falda pantalón stilettos con brillos. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.

Conjunto en lino con top en encaje, mocasines croco. Steven Maisel para Zara. Coleccion Studio 2026.