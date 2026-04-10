Idilio juvenil

Nick y Fiona son mejores amigos, y no cambiarían eso por nada del mundo. O, al menos, eso es lo que se dicen a sí mismos. Nick dejó de creer en los finales felices desde que ambos perdieron a sus madres de forma inesperada. Fiona a menudo se pregunta si lo único que tienen en común son sus corazones heridos. Cuando un malentendido casi arruina el viaje por carretera que llevan meses planeando, entienden que lo que se interpone entre ellos, es la verdad.

* En lo más profundo, de Jennifer E. Archer. Crossbooks, 328 páginas.