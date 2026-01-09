Siendo niño, en su Quebracho natal, Ian Escobar soñó con dedicarse al fútbol, pero el camino lo llevó a descubrir otras pasiones que no había siquiera imaginado. Hoy es un chef reconocido en Hispanoamérica como el subcampeón del World Paella Day 2025 celebrado en Valencia, y el Primer Campeón Nacional de Paella de Uruguay. Antes de esto, Ian pasó por obradores en Paysandú, realizó un interesante recorrido por cocinas de restaurantes nacionales y regionales, y en el presente es parte del equipo de Moby Dick en Punta del Este.

Su nuevo sueño es viajar, conocer más países de Europa, como por ejemplo Francia y Bélgica, formarse allí y tener la oportunidad de trabajar en otras cocinas del mundo. “De chico, me recuerdo inquieto, aventurero, preguntón, investigador. Me gustaba descubrir sabores y mirar las estrellas. En nuestra huerta recogíamos tomates, naranjas, nísperos. Mis hermanos y yo esperábamos con ganas el verano para sentarnos debajo de los parrales. Teníamos una relación con el alimento que era muy amplia. Mi infancia está marcada por todos esos aromas, por el patio y por el horno a leña, que era donde se cocinaba. Mi pasión por la gastronomía nace directamente de mi madre”.

En su juventud los padres de Ian habían iniciado un emprendimiento en el que participaba toda la familia. No han pasado más de treinta años desde entonces, y él sigue recordando a su mamá amasando pan o preparando pastas y pizzas caseras. Algunas elaboraciones las vendían y otras las intercambiaban por productos como carne o leche en los comercios locales. Ian se involucró siendo pequeño en el proyecto, y eso despertó el hábito de enfrentarse a la elaboración de los alimentos, al ritual de dar de comer a otros. “Fue el momento en el que sentí que la cocina era mi lugar en el mundo”.

En aquellos años se encendió la curiosidad por el oficio y luego inició una etapa de formación permanente. A lo largo de su camino fue encontrando diversos referentes. En lo personal destaca a sus padres. En lo profesional cita a dos cocineros, para él "muy especiales", el español Karlos Arguiñano y el uruguayo Marcelo Bornio.

Del primero dice: “lo sigo desde que tengo 14 años. Disfruto con su manera de cocinar, es fácil de comprender. Me gusta su aire hogareño. Me encantaría conocerlo algún día". Del segundo agrega: “lo admiro. Es un chef íntegro al que es un placer escuchar porque da muchísima información de cada elemento, con una precisión quirúrgica. Siento que con tantos reality shows hemos desvirtuado los conceptos básicos de la gastronomía. Para mí es importante que una persona te diga cuál es un corte de un vegetal o de una carne, cómo es un risotto o qué es una paella”.

Y de eso sí que sabe bastante Ian, no porque sí se llevó el título de subcampeón en el World Paella Day 2025 en Valencia, considerada la cuna de ese plato. De aquel viaje y de su participación solo tiene recuerdos positivos, como lo que aprendió sobre variedades de arroz, y los matices a la hora de elaborarlos en España. En ese recorrido lo acompañó su familia, su pareja Paula Rivero, su hijo, y Diego Camats, parte de la organización del campeonato uruguayo de la paella en Piriápolis. Todos, asegura el chef, fueron un gran apoyo. Más en Instagram | Ian_escobar13

