Frida: La creación de un ícono en Houston

Aunque hoy Frida Kahlo es reconocida como una de las artistas más famosas del mundo del arte, durante su vida permaneció relativamente desconocida para el gran público. En esta retrospectiva única propuesta por el Museum of Fine Arts de Houston, más de 30 obras maestras de la legendaria artista mexicana se unirán a otras 120 de cinco generaciones de artistas a quienes inspiró, para explorar por primera vez su evolución de ser una pintora local desconocida a transformarse en un ícono universal y una marca con identidad global. Una sala especial aborda la importancia de su legado como figura de la cultura pop.

» Hasta el 17 de mayo. mfah.org