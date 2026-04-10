Alacena saludable

Con el fin de ofrecer más opciones para quienes buscan una alimentación más saludable, Luciana Martínez y su esposo Gastón abrieron en Pocitos + Cosecha. La tienda brinda una muy amplia propuesta de productos para celíacos, veganos y demás restricciones alimentarias que incluye harinas, granolas, ghee, frutos secos, aceites, vinagres, yogures y quesos sin lactosa, además de mermeladas y jugos. El común denominador es la factura artesanal, dentro de lo posible, y que los proveedores son pequeños y medianos productores locales. Otro punto interesante es que la propuesta incluye un sector dedicado a la fruta fresca con manzanas, peras y duraznos, que provienen de una quinta de los propios emprendedores por lo que los productos siempre están en su punto. De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 horas y los sábados de 10:00 a 20:30. Libertad 2485. Instagram/@mascosecha