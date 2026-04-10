Cita con la moda

Una vez más, el Otoño-Invierno se tiñe de sofisticación. Las lanas, los cueros y las estampas toman la ciudad, y transforman la nueva temporada en una apuesta de textura, color y expresión. Así lo plantea esta nueva edición de Moweek, que ahora da un nuevo paso en su evolución, y acerca a marcas y diseñadores con quienes viven la moda como parte de su identidad. Del 24 al 26 de abril, el evento se presenta en formato híbrido, tanto online como presencial en Circuito Moweek. De hecho, la campaña de este otoño tiene por protagonista a la marca The Farra con una producción que explora el cruce entre lo artesanal y las nuevas herramientas digitales. Con una experiencia redefinida, la iniciativa parte desde Arocena Mall y genera rutas de moda por las distintas tiendas que forman parte de la propuesta. Como siempre, el encuentro conjuga marcas consolidadas y diseñadores emergentes en una plataforma que reúne contenido, comercio y visibilidad, generando oportunidades reales de crecimiento para la industria. Vale destacar que con cada compra, se estará colaborando con la labor de la Fundación Pérez Scremini. www.moweek.com.uy