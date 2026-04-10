Terror japonés

Tras un accidente de auto en el que muere su esposa, Ogi despierta para descubrir que está atrapado en su propio cuerpo y bajo los cuidados de su suegra. Aislado y abandonado por quienes antes lo rodeaban, el mundo de Ogi se reduce a su habitación y a los recuerdos de su pareja, una mujer sensible que era feliz cultivando el jardín. Un día, su suegra comienza a arrancar lo que su hija había plantado con tanto esmero, cavando agujeros cada vez más hondos.

* El pozo, de Hye-Young Pyun. Destino, 224 páginas.