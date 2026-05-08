Nueva Casa

Juana Café decidió que era hora de buscar nuevos horizontes, y se instaló en Punta Carretas con un coqueto local que mantiene el espíritu del sitio original. Para celebrar el acontecimiento, la firma estrenó una carta ampliada en la que no fallan los preferidos del público y emblemas de este proyecto familiar: el tostón gourmet y el latte de colores. Otra novedad es que la merienda buffet, antes reservada para fechas especiales, ahora se ofrece todos los viernes, de 18:00 a 20:00 horas. La carta incluye selección de pastelería artesanal con opciones saladas y dulces, café de especialidad y bebidas frías diseñadas para cada momento. Cabe destacar que el nuevo local cuenta con un salón amplio y versátil, ideal para celebraciones y reuniones, y el servicio cálido de siempre que no deja detalle librado al azar. Abre de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y los domingos, de 17:00 a 20:00 horas. Ellauri 495, esquina Montero. Instagram/@juana_cafe.mvd