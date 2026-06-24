El Mundial 2026 vive otra gran jornada de intensas actividades en México, Canadá y Estados Unidos, y mientras la selección de Uruguay sigue aprontando el partido clave del viernes frente a la selección de España, este miércoles empiezan a definirse tres grupos con encuentros de suma importancia.

La agenda marca que a partir de la hora 16:00 de Uruguay con los últimos dos partidos del Grupo B con los juegos entre Suiza y Canadá en Vancouver y Bosnia y Herzegovina y Qatar en Seattle, mientras que desde las 19:00 se definirá el Grupo C con los encuentros entre Brasil y Escocia en Miami, y Marruecos y Haití en Atlanta.

La jornada se cerrará a partir de la hora 22:00 con los otros dos encuentros del miércoles que definirán el Grupo A. En el Estadio Azteca jugarán México y República Checa, al tiempo que en Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur y Sudáfrica.

Y mientras el fútbol no para, la actividad para la selección uruguaya tampoco porque el equipo de Marcelo Bielsa tendrá otra sesión de entrenamiento en Playa del Carmen, donde la Celeste empieza a ultimar los detalles para el decisivo partido de este viernes a la hora 21:00 frente a España en Guadalajara.