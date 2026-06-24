El Mundial 2026 vive otra gran jornada de intensas actividades en México, Canadá y Estados Unidos, y mientras la selección de Uruguay sigue aprontando el partido clave del viernes frente a la selección de España, este miércoles empiezan a definirse tres grupos con encuentros de suma importancia.
La agenda marca que a partir de la hora 16:00 de Uruguay con los últimos dos partidos del Grupo B con los juegos entre Suiza y Canadá en Vancouver y Bosnia y Herzegovina y Qatar en Seattle, mientras que desde las 19:00 se definirá el Grupo C con los encuentros entre Brasil y Escocia en Miami, y Marruecos y Haití en Atlanta.
La jornada se cerrará a partir de la hora 22:00 con los otros dos encuentros del miércoles que definirán el Grupo A. En el Estadio Azteca jugarán México y República Checa, al tiempo que en Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur y Sudáfrica.
Y mientras el fútbol no para, la actividad para la selección uruguaya tampoco porque el equipo de Marcelo Bielsa tendrá otra sesión de entrenamiento en Playa del Carmen, donde la Celeste empieza a ultimar los detalles para el decisivo partido de este viernes a la hora 21:00 frente a España en Guadalajara.
Los récords que persiguen los goleadores en el Mundial 2026
El de Canadá, México y Estados Unidos 2026 parece ser el Mundial de los récords. El lunes, se superó el de más asistencia en un día gracias a los 288.007 espectadores que concurrieron a los estadios, que registran un 95% de capacidad colmada en promedio. Pero las marcas que atrapan a los hinchas son las de los goles. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland pudieron entrar en la historia grande de las selecciones de Portugal, Francia y Noruega, mientras que Harry Kane quedó en la puerta de alcanzar la marca en Inglaterra. Al tiempo que Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la Copa del Mundo gracias a sus cinco goles en dos partidos, llegando a 18 tantos, Kylian Mbappé lo sigue de cerca con 16, al igual que el alemán, pero además el francés es uno de los jugadores que en este Mundial aprovechó para hacer historia en la selección de su país.
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La reacción de Marcelo Bielsa en el Himno Nacional de Uruguay frente a Cabo Verde
Mucho se viene hablando de Marcelo Bielsa en este Mundial 2026. Sus miradas hacia abajo en las fotos institucionales de Uruguay para FIFA causaron varias discusiones y hasta incluso, una explicación del entrenador rosarino de 70 años. Pero en el partido de la Celeste frente a Cabo Verde, el técnico tuvo una reacción y se dio en el momento que sonaba el Himno Nacional. Las cámaras del estadio enfocaron hacia el palco en el que estaba Luis Suárez y los uruguayos comenzaron a ovacionarlo, mientras el Loco levantó su mirada cambiando la usual postura que acostumbra tener en este tipo de circunstancias. Leé la nota acá.
¿Se mete Josema Giménez en el equipo titular de Uruguay frente a España?
Josema Giménez rabioso por estar en el 11 de la selección de Uruguay contra España. El zaguero del Atlético Madrid ya está recuperado y entrena con normalidad a la par del grupo. En la práctica a puertas cerradas de este miércoles puede definirse el equipo. Te contamos todas las novedades de la Celeste con las notas de nuestros enviados en Playa del Carmen.
Los partidos de hoy, miércoles 24 de junio, por el Mundial 2026
La agenda del Mundial 2026 en la jornada de este miércoles 24 de junio marca que habrá seis partidos de mucha importancia ya que se definirán tres series. A partir de la hora 16:00 de Uruguay el día futbolístico comenzará con los últimos dos encuentros del Grupo B con los juegos entre Suiza y Canadá en Vancouver y Bosnia y Herzegovina y Qatar en Seattle, mientras que desde las 19:00 se definirá el Grupo C con Brasil y Escocia en Miami, y Marruecos y Haití en Atlanta. La jornada se cerrará a partir de la hora 22:00 con los otros dos choques que definirán el Grupo A. En el Estadio Azteca jugarán México y República Checa, al tiempo que en Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur y Sudáfrica.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a una nueva jornada, la número 14, del Mundial 2026 que hoy, además de una nueva sesión de entrenamiento de la selección de Uruguay, tendrá el comienzo de la última fecha de la fase de grupos con tres definiciones que prometen muchas emociones. ¡Vamos!